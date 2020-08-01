Хакер, укравший аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска и Барака Обамы и напугавший сотрудников кибербезопасности, оказался школьником

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Помните взлом «Твиттера», когда хакеры украли аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска и Барака Обамы? В середине июля в Twitter-аккаунтах более 100 известных людей появились сообщения с предложением «удвоить все платежи тем, кто в течение 30 минут переведёт биткоины на указанный кошелёк». Злоумышленники получили 12 биткоинов — это примерно 110 тысяч долларов.

Во Флориде задержали первого подозреваемого по этому делу. Ему всего 17 лет и, как ни странно, он не русский. Парня зовут Грэм Кларк, и он, по словам следователей, являлся организатором взлома. В группу Кларка входили ещё как минимум двое человек: 22-летний Ниму Фазелли из той же Флориды и 19-летний Мэйсон Шеппард из Великобритании. Таким образом шутки о каких-то школьниках, напугавших суровых сисадминов «Твиттер» и сотрудников кибербезопасности страны, становятся правдой. Хотя Кларка всё же нельзя назвать обычным школьником — прокурор штата Эндрю Уоррен говорит, что Грэм неординарный молодой человек.

Соцсеть смогли взломать благодаря простому обману сотрудника: Кларк убедил его, что он работник департамента технологий и ему нужны логины аккаунтов по работе. И если с этим проблем у хакеров не возникло, то правильно скрыть свои следы они не смогли, и вскоре хакеров смогли идентифицировать.

Кларку предъявили обвинение по 30 пунктам и будут судить как взрослого.