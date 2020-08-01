Шаман Александр Габышев сделал неожиданное заявление

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1 августа 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

Известного уже на весь мир шамана Александра Габышева, который ходил в Москву, как он сам говорил, изгонять демона, на прошлой неделе выпустили из Якутского психдиспансера. О времени, проведенном там, и о своих планах на будущее он подробно рассказал в интервью «Новой газете».

Прожить больше двух месяцев в психдиспансере шаману далось непросто.

«Очень тяжело, очень… Это далеко не пансионат, не санаторий. Ужасно здоровому находиться среди больных!», - поведал Александр Габышев.

Рассказал шаман и о своей давней мечте, которую он хочет воплотить в будущем. Габышев отказывается от идеи продолжать свои походы и планирует совершить кругосветное путешествие: «Где пешком, где на попутках, где еще как-нибудь». По его словам, он собирается сделать это только согласно закону и с разрешения властей.

Отреагировал «шаман-воин» и на появившуюся информацию о том, что он договорился с отцом Сергием, захватившем монастырь на Урале, и собирается с ним в связке идти на Кремль изгонять бесов:

«Да ну! Это фейк! В первый раз от вас слышу об этом. Говорю же, хочу в кругосветное путешествие, но только тогда, когда власти дадут зеленый свет».

В самое ближайшее время Александр намерен заняться личными вопросами: «выправлю документы, устроюсь на работу, сделаю зубы и т. д.»

Габышев также отметил, что шаманом он себя никогда не называл: «Это уже людская молва меня так окрестила: раз якут, значит, шаман…»

По поводу своей идеи похода на Москву Александр сделал весьма неожиданное заявление:

«Это были мои галлюцинации, мои фантазии, мои сказки, которые не следует воспринимать серьезно. Мной правила гордыня (это когда рогами упрешься и стоишь на своем!), она - смертный грех. Смирение во спасение - это дар Божий».

«Понимаете, я верующий человек, крещеный, православный. Когда была жива жена, мы были воцерковленными людьми», - подчеркнул Габышев.

Рассказал Александр и о своей любви к музыке: «утром - классическая советская эстрада, вечером - зарубежная», и о предпочтениях в кино: «люблю фантастику и фэнтези».

Поделился шаман и своим видением политической обстановки в России:

«Времена меняются, и сегодня ситуация изменилась так, что не может быть возврата к прошлому, когда правители были диктаторами и существовал тоталитаризм. Мир стал другим!»