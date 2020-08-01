Москву понемногу оккупирует Хабаровск. Активисты устраивают акции и выходят на митинги

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Москву понемногу оккупирует Хабаровск. Сегодня в Новопушкинском сквере задержали около 13 человек на несанкционированной акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. А на один из поездов МЦК активисты наклеили надпись «Хабаровск к нам приходит».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura) 1 Авг 2020 в 7:30 PDT

В самом Хабаровске митинги в поддержку Фургала продолжаются 22 день подряд. За это время настроения становящийся все более оппозиционными, так и список городов-участников акции Я/Мы Фургал. Сегодня в Хабаровске на площадь перед администрации и на шествие под проливным дождем вышло около 3,5 тысячи человек и люди скандировали: "Мы здесь власть". В поддержку хабаровчан на акции вышли жители Новосибирска, Омска, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока и Южно-Сахалинска.

Кроме того, в городе на 7 суток задержали блогера Алексея Романова, который максимально подробно освещал многотысячные митинги, пока все федеральные каналы молчали.