Москву понемногу оккупирует Хабаровск. Активисты устраивают акции и выходят на митинги

Москву понемногу оккупирует Хабаровск. Сегодня в Новопушкинском сквере задержали около 13 человек на несанкционированной акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. А на один из поездов МЦК активисты наклеили надпись «Хабаровск к нам приходит».
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В самом Хабаровске митинги в поддержку Фургала продолжаются 22 день подряд. За это время настроения становящийся все более оппозиционными, так и список городов-участников акции Я/Мы Фургал. Сегодня в Хабаровске на площадь перед администрации и на шествие под проливным дождем вышло около 3,5 тысячи человек и люди скандировали: "Мы здесь власть". В поддержку хабаровчан на акции вышли жители Новосибирска, Омска, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока и Южно-Сахалинска.
Кроме того, в городе на 7 суток задержали блогера Алексея Романова, который максимально подробно освещал многотысячные митинги, пока все федеральные каналы молчали.