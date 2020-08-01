Вентас-Румба: самый широкий водопад Европы

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1 августа 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Водопад Вентас-Румба, фото автора

В Латвии есть славный городок Кулдига. Чистый, спокойный, уютный. А еще там есть водопад Вентас-Румба, который считается самым широким в Европе.

Водопад Вентас-Румба находится в самом центре города Кулдига. Высота его достигает всего два метра, а вот ширина доходит до 275 метров. Кстати, ширина Рейнского водопада в Швейцарии всего 150 метров.

Чем же примечателен водопад Вентас-Румба?

Не только своей шириной, но и тем, что осенью, весной рыба «выпрыгивает» из воды. Совершенно серьезно! Во время нерестования рыба вынуждена преодолевать пороги: чтобы подняться по реке, вимба, лосось, осетр выпрыгивают и пытаются запрыгнуть наверх. Зрелище удивительное!

Легенда гласит, что в былые времена здешние рыбаки ставили над порогами огромные корзины, в них рыба и «залетала», кстати, без особых усилий.

Как рассказывают местные жители, легенда осталась легендой, но «летающую» красную рыбу в Кулдиге давно уже никто не видел. Видимо, перевелась…