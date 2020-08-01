Мэр Вентспилса: Как инвестировать в такую страну

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1 августа 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс, фото соцсети

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс считает, что действия правительства Латвии уже привели к подрыву экономики города.

Действительно, правительство Латвии попросило Минфин США ввести санкции против принадлежащего Латвии же Вентспилсского порта. Цель – убрать с поста члена правления Вентспилсского порта г-на Лембергса.

Чем обернулись такие действия правительства Латвии?

«Те, кто выпрашивал такие санкции не подумал, что это не игрушки. Например, 23 июля Вентспилсская дума получила от белорусских инвесторов письмо с жалобой, что управление свободного порта не выполняет принятые обязательства по отношению к инвесторам. Поэтому они планируют уйти из Вентспилса в Польшу. Три завода уже закрылись! И будет закрыт еще один. Еще одна плохая новость: Сейму нужно менять закон и выделять из бюджета 18 миллионов евро управлению Вентспилсского свободного порта, чтобы спасти его от банкротства. До этого (за 25 лет) у порта не было никаких проблем с получением кредитов. Теперь банки отказываются его кредитовать и требуют вернуть кредиты. Нужно отдать более 8 миллионов евро! Управление свободного порта их отдать не может. Из-за этого порт не может выполнить взятые на себя ранее обязательства на сумму более 15 миллионов, которые теперь приходится финансировать латвийским налогоплательщикам. У правительства Кариньша-Борданса игры в санкции против свободного порта. И как инвестировать в такую страну? Инвестор видит, что в этой стране, чтобы свести политические счеты, правительство может запросить санкции против предпринимателя», - заявил г-н Лембергс.