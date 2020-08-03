Сайт Росреестра недостоверен

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Участились жалобы граждан на то, что сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии распространяет недостоверные сведения. В частности, ответственные за обновление информации в ЕГРН не торопятся своевременно корректировать информацию об ограничении прав и обременении объекта недвижимости. В итоге граждане оказываются в ситуации, когда запрет на сделки с имуществом сняты, но из-за нерасторопности Росреестра ничего не могут сделать с землёй.

В редакцию «АН» обратились читатели с просьбой восстановить справедливость. К сожалению, обращения в Росреестр остались без ответа. Так, на один из участков в Московской области некогда был наложен запрет на сделки с землёй. Однако 16 июля 2020 года, согласно заявлению судебного пристава-исполнителя, этот запрет был снят. Это подтверждает и официальный ответ из Росреестра. Казалось бы, что здесь могло пойти не так?

Выяснилось, что ни через день-два и даже спустя две недели в ЕГРН эти изменившиеся обстоятельства внесены не были. Так, в выписке от 30.07.2020 г. по-прежнему значится, что на участок наложены ограничения в виде запрета на сделки.

На лицо халатность сотрудников ЕГРН, которые своей нерасторопностью напрямую влияют на кошельки и даже репутацию граждан. При этом жалобы в Росреестр на «забывчивость» ответственных лиц остаются без ответа. Что весьма странно. Ведь именно проблемы во взаимодействии между подразделениями Росреестра при внесении изменений на сайт привели к тому, что сайт Федеральной службы теперь не может считаться достоверным. Подобный пример вопиющей некомпетенции бросает тень сомнения на все сведения в ЕГРН. А сколько их ещё?

Редакция «АН» призывает Росреестр обратить внимание на проблему обновления информации в ЕГРН и предпринять действия дабы подобное не повторялось в будущем.