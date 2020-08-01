Жильцы рухнувшего дома в Хабаровске наконец въедут в новые квартиры

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1 августа 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Напомним, что двухэтажное жилое здание, построенное в 1953 году, было дважды признано аварийным. Решение о расселении жильцов мэрия не принимала вплоть до момента, пока 9 апреля 2020 года ни рухнули межэтажные перекрытия дома. Из здания эвакуировали всех 33 жильцов.

Тогда прежний губернатор Сергей Фуграл подписал распоряжение о передаче квартир оставшимся без крова хабаровчанам. Однако городская мэрия изъяла целевые квартиры для других нужд. По данным телеканала «Губерния», городские чиновники забрали квартиры для оформления их в маневренный фонд.

Жители города выражали опасения, что после ареста Фургала им не удастся получить обещанные квартиры. В мэрии заявили, что передавать квартиры на ранее оговоренных условиях (в собственность или по договорам социального найма) не намерены.

В пятницу мэр Сергей Кравчук, прокурор Кирилл Осипчук и спикер гордумы Михаил Сидоров провели встречу с жителями разрушенного дома и рассказали, на каких условиях те получат новые квадратные метры.

- Передача квартир в доме по Аэродромной в муниципальную собственность произошла без указания в документах их целевого назначения: то есть, согласно закону, мы не можем взять и отдать их вам. Тем не менее, мы искали пути решения этой проблемы, и пришли к сегодняшнему варианту - единственно возможному сейчас… Ваше заселение в дом по Аэродромной произойдет до 25 августа, - приводится сообщение Кравчука.

Хабаровчанам чиновники предложили переселиться в обещанные им квартиры как в маневренный фонд, а затем в течение двух лет решить вопрос с изменением статуса квартир.