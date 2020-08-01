Хабаровским медикам продлили выплаты за лечение больных коронавирусом

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1 августа 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Сотрудники 50 медицинских учреждений Хабаровского края – свыше двух тысяч человек – могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продлил выплаты медработникам за лечение больных COVID-19.

- Медработники Хабаровского края, не вошедшие в федеральные списки выплат за работу с заболевшими COVID-19, получат выплаты за август. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, - сообщает пресс-служба правительства региона.

На сегодняшний день краевые медики получили выплаты за май и июнь. Средства, полагающиеся за июль, поступят на счета работников здравоохранения в августе, за август – в сентябре.

Для тех медиков, которые не вошли в федеральный перечень, власти региона утвердили отдельный список. В него попали эпидемиологи, реаниматологи, патологоанатомы, специалисты лабораторной диагностики, а также водители, работающие в медучреждениях. На выплаты могут рассчитывать более двух тысяч человек, работающих в 50 медучреждениях Хабаровского края.

Всего на территории региона выявлено 7 650 случаев заболевания. 61 человек скончался от болезни. Выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений 4 842 пациента.

За истекшие сутки в Хабаровском крае новая коронавирусная инфекция была выявлена у 110 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с СOVID-19.

По словам заведующего инфекционным отделением детского ковидного госпиталя на базе Детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича в Хабаровске Алексея Николаева, вторая волна коронавируса в регионе неизбежна. Однако, насколько сильной она будет, должно показать время.

- Благодаря введенным мерам у нас, действительно, было спасено много жизней. Но и экономика должна работать. Потому постепенно снимаются ограничения. Люди начинают контактировать друг с другом. Неизбежно вырастет число выявленных случаев, - констатировал эксперт.