МЭР: введение новых налогов в России не обсуждается
1 августа 2020, 11:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Министерстве экономического развития Российской Федерации утром в субботу, 1 августа, сообщили, что введение в России новых налогов в настоящий момент не обсуждается.
В связи с появлением в некоторых средствах массовой информации данных о введении нового налога ведомство считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов в стране сейчас не обсуждается.
В Министерстве экономического развития также заметили, что будет пересмотрен проект плана проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов, в котором указано предложение о введении единого оборотного налога.
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