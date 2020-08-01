МЭР: введение новых налогов в России не обсуждается

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1 августа 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рубли, pixabay.com

В Министерстве экономического развития Российской Федерации утром в субботу, 1 августа, сообщили, что введение в России новых налогов в настоящий момент не обсуждается.

В связи с появлением в некоторых средствах массовой информации данных о введении нового налога ведомство считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов в стране сейчас не обсуждается.

В Министерстве экономического развития также заметили, что будет пересмотрен проект плана проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов, в котором указано предложение о введении единого оборотного налога.