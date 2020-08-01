Хабаровск вышел на очередной митинг в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала

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1 августа 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Дождь не помешал хабаровчанам провести еще одну акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По официальным данным, на улицы вышли порядка трех с половиной тысяч человек.

1 августа - 22-й день митингов в Хабаровском крае, проводимых в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств и покушении на убийство бывшего губернатора Сергея Фургала. Сегодня шествие попало под тропический ливень, но это не остановило активистов.

За безопасностью на улицах во время акции следили полицейские, а также медики, если вдруг участника понадобится экстренная помощь.

Представители партии «Справедливая Россия» выступили на митинге против насилия и провокаторов, за «политику без кулаков» и мирные протесты.

Сегодня митингующие пришли и к зданию городской администрации с требованием отставки мэра Сергея Кравчука.

Отметим, что в Хабаровск из Уссурийска прибыл герой проекта BARAKuda Виталий Наливкин, «председатель исполнительного комитета Уссурийского района».

Сегодня акции солидарности с хабаровчанами прошли в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Новосибирске, а также в других российских городах и даже в Южной Корее. Днем ранее поддержать протестующий Хабаровск вышли жители Горно-Алтайска.