Кинотеатры и санатории начнут работать в Подмосковье

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1 августа 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство Московской области

губернатор Московской области Андрей Воробьев, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев постановил, что с субботы, 1 августа, на территории Московской области могут возобновить работу кинотеатры, а также санаторно-курортные организации.

Уточняется, что кинотеатрам позволено начать работу лишь с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике коронавируса нового типа. Такие же условия действуют для открытия санаториев и домов отдыха.

Более того, в Подмосковье открываются все образовательные организации и гостиницы. Органам исполнительной власти снова позволено проводить официальные мероприятия, а самостоятельным гидам и экскурсоводам разрешено приступить к работе.