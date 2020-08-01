Кинотеатры и санатории начнут работать в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев постановил, что с субботы, 1 августа, на территории Московской области могут возобновить работу кинотеатры, а также санаторно-курортные организации.
Уточняется, что кинотеатрам позволено начать работу лишь с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике коронавируса нового типа. Такие же условия действуют для открытия санаториев и домов отдыха.
Более того, в Подмосковье открываются все образовательные организации и гостиницы. Органам исполнительной власти снова позволено проводить официальные мероприятия, а самостоятельным гидам и экскурсоводам разрешено приступить к работе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.