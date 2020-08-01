Власти обсудили с челябинцами строительство хоккейного центра

Аргументы Недели → Общество

1 августа 2020, 01:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Гранада Пресс

Центр Олимпийской подготовки по хоккею планировали возводить между микрорайонами «Тополиная аллея», «Парковый-2» и «Ньютон». Но проект пересмотрели, чтобы не пострадал лесной массив. Теперь здесь будет построен только ледовый дворец с катком «Шайба», остальные объекты перенесут на пустыри.

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, глава Центрального района Виктор Ереклинцев и заместитель министра строительства Евгений Курилов встретились с активистами, чтобы рассказать о том, как будет компенсирована вырубка 110 деревьев и каковы дальнейшие перспективы строительства центра.

«Первые планы на эту территорию были очень большие, — напомнил Павел Крутолапов, главный архитектор Челябинска. — Сегодня речь ведется о строительстве одного объекта — ледового дворца «Шайба». Мы отменили предыдущий проект планировки, потому что обещали жителям сделать это. Другие объекты спортивного комплекса будут возведены на участках с пустырями».

Строительно-монтажные работы на этом участке будет вести ООО СК «СтройДом». «Подрядчик начал подготовительные работы — расчистку территории, — рассказывает заместитель министра строительства Челябинской области Евгений Курилов. — Он производит вырубку зеленых насаждений в соответствии с порубочным билетом. Также подрядчик начал ограждение территории».

Алексей Шумелов, заместитель директора ООО СК «СтройДом» подчеркнул, что фирма подписала контракт месяц назад, но без полного пакета разрешительных документов приступать к работе не решалась, понимая, что у активных жителей района есть своя позиция по этому вопросу.

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев пояснил, что кроме разрешения, есть документ на компенсацию вырубленных деревьев в натуральную величину. «Это не денежная компенсация, застройщик обязуется высадить крупномеры взамен снесенных деревьев».

В понедельник активисты договорились о встрече с представителями ООО СК «СтройДом», чтобы убедится, что площадь участка не противоречит представленному проекту.