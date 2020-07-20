Сергей Ховрат: Число вакансий растет – экономика оживает

Аргументы Недели → Общество

20 июля 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат рассказал о последствиях пандемии для рынка труда и о том, как правительство решает сложившуюся ситуацию.

Сергей Ховрат указал, что ситуация с безработицей в ДФО осложнилась в период пандемии.

- Порядка 167 тысяч человек стали на учет в качестве безработных. Государством оказана поддержка безработным гражданам, мы говорим об увеличенном размере пособия - это как минимум 12 300 рублей, плюс районный коэффициент и плюс, если человек имеет несовершеннолетних детей, соответствующие доплаты тоже выплачиваются, - рассказал Ховрат порталу «Твой Дальний Восток», отметив, что реализуемые меры поддержки на самом деле помогают в период, когда закрываются или останавливают свою деятельность предприятия.

Он указал, что порученная к разработке полпредом Юрием Трутневым программа, направлена на снижение уровня безработицы.

- У нас есть большой задел, это порядка 200 тысяч имеющихся вакансий. Это первое и самое главное. То есть места, куда граждане могут трудоустроиться. Посмотрели по четырем основным признакам - это образование, опыт работы, уровень желаемых и предлагаемых зарплат, а также, соответственно, где находятся либо сам безработный, либо вакансии, - подчеркнул Ховрат, уточнив, что около 53 тысяч человек сейчас вполне могут трудоустроиться.

Эксперт предрек постепенное, но значительное улучшение ситуации с 1 сентября. Переобучение граждан он назвал еще одним «большим пластом» в решении сложившейся проблемы.

Третьей мерой стала, по словам Ховрата, организация общественных работ и временной занятости, временная занятость.

- Мы разместили на портале «работа в России» те вакансии, которые у нас есть сегодня, и они отсутствовали от резидентов ТОР и СПВ, а это порядка тысячи вакансий. Сейчас работаем с откликами граждан, и направляем соответственно их к работодателям. Кроме этого мы готовы организовать переобучение под запросы работодателя. Я думаю, что в начале сентября мы организуем, и соответственно переобучим порядка тысячи человек, - указал он.

Отметим, что индекс оценки текущего состояния опустился до рекордно низкого значения с 2015 года – до 0,2%. Индекс характеризует ощущения соискателей и работников.

- Боятся сейчас потерять работу и поэтому готовы в принципе работать за гораздо меньшую зарплату. В то же время сейчас мы уже видим - этот индекс поднимается – первое. Второе - количество предложений не только у нас в базе, соответственно, но и на других сайтах, где размещаются вакансии, постепенно растет, экономика оживает, - констатировал эксперт.