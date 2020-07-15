Глава Росреестра назвал Дальневосточные программы уникальными

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15 июля 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Руководитель федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский рассказал об успешном опыте ДФО по повышению инвестиционной привлекательности земли и недвижимости.

Ранее Олег Скуфинский работал над развитием макрорегиона в Минвостокразвитии, что помогает ему наиболее эффективно выстраивать свою деятельность в нынешней должности.





В эфире программы «Твой Дальний Восток» он рассказал, что в период пандемии число сделок по регистрации прав на кадастровый учет сократилось в два раза. При 122 тысячах сделок в день в 2019 году показатель марта оказался на уровне 50 тысяч. Однако доля электронных сделок выросла в два раза, что логично в период изоляции.

Причем доля электронных сделок в ДФО была выше среднероссийского показателя.

- Этому есть объяснение: Дальний Восток - огромные территории, и в силу этого обстоятельства люди чаще пользовались электронными сервисами. То есть уже Дальний Восток был, скажем так, нацелен на электронные сервисы. Важный показатель: если в июне у нас количество сделок по стране в среднем практически выполнялось, то на Дальнем Востоке оно выше по отношению к предыдущему периоду почти на 30%, - отметил Скуфинский.

Оборот рынка выше, признал он. В ДФО количество ипотечных сделок, по отношению к среднероссийскому почти на 60% оказалось выше – во многом благодаря программе Дальневосточная ипотека под 2% годовых.

Он подчеркнул, что многие семьи с детьми не хотят уезжать с Дальнего Востока, и потому они берут здесь ипотеку. Именно программу Дальневосточной ипотеки эксперт назвал «важнейшим инструментом, который помогает людям строить и приобретать жилье».

Что касается ДВ-гектара, то Скуфинский назвал программу уникальной.

- - Это проект, которому, можно сказать, аналогов нет в мире, когда можно с помощью простых современных средств, без каких-либо бюрократических барьеров получить земельный участок там, где человек хочет. Конечно с учетом тех ограничений, зон где этого нельзя делать, но, достаточно большой массив земли был вовлечен в оборот. Сегодня порядка 150 тысяч заявок на получение гектара и уже более 70 тысяч людей получили землю. И самое главное, что это делается без барьеров и очень быстро, - сказал глава ведомства.

В числе слабых мест программы он выделил проблемы с картами – но только на начальном этапе реализации проекта.

- на старте программы «Дальневосточный гектар» была определенная проблема с качеством картографического материала. За эту работу отвечает Росреестр. Так получилось, я уже упомянул о единой электронной картографической основе страны. И как раз с момента старта Дальневосточного гектара деятельность Росреестра была ориентирована на Дальний Восток. Сейчас создаются современные фотопланы, которые детализируют тот картографический материал, который был накоплен ранее, - сказал эксперт, подчеркнув, что Дальний Восток у Росреестра «в приоритете».