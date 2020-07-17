Юрий Трутнев: «Работа по поддержке инвестпроектов – совместная!»

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17 июля 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Вице-премьер – полпред Юрий Трутнев встретился с губернаторами ДФО (включая главу Хабаровского края Сергея Фургала) и поговорил о поддержке инвесторов для реализации крупных инвестпроектов. Он отметил, что проектам Хабаровского краа необходимо дополнительное содействие со стороны региональных властей.

Заместитель председателя правительства отметил, что эпидемиологическая ситуация на Дальнем Востоке нормализуется – в некоторых регионах прирост составляет порядка 1-2%.

- Нам надо не только бороться с распространением коронавирусной инфекции, надо восстанавливать экономику. Одним из аспектов этой работы, относящихся к нашей общей ответственности, является реализация на Дальнем Востоке инвестиционных проектов, которым оказывается государственная поддержка, - отметил полпред.

С помощью господдержки в макрорегионе реализуется свыше 2,4 тыс. инвестиционных проектов. 50 крупных проектов взяты на особый контроль Минвостокразвития.

- Работа по поддержке инвестиционных проектов - совместная. Она идет и на федеральном уроне, и на уровне субъекта. Проблемы в реализации проектов знаем. Где-то проекты идут без сложностей, где-то проблемы существуют. Поэтому мы отдельно обсудим крупные проекты, которым нужна дополнительная поддержка и для которых не решены вопросы на уровне субъектов ДФО, - сказал Трутнев.

Он указал, что девять крупных проектов нуждаются в дополнительном содействии региональных правительств. Речь идет не только о Хабаровском крае, но и о Приамурье, Забайкалье и Приморье.

Отметим, что в Хабаровском крае реализуется проект строительства комплекса перевалки угля компанией «ВаниноТрансУголь». Благодаря «Единой субсидии» региону выделено 548 млн руб. из федеральной казны на возведение шести объектов социальной инфраструктуры в пос.Ванино.