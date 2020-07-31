Координатор штаба Навального в Краснодаре признан виновным в оскорблении Путина

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31 июля 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: Лев Гяммер/ kavkaz-uzel.eu

Ленинский райсуд признал координатора краснодарского штаба Навального Льва Гяммера виновным в оскорблении президента России Владимира Путина. Гяммер оштрафован на 80 тысяч рублей за высказывание «Путин – это война» и другие лозунги, произнесенные им в кадре видеоролика о поправках к Конституции РФ.

О вердикте судьи по своему делу Лев Гяммер сообщает в «Твиттере».

– Только что судья вынесла решение. Признан виновным, штраф 80.000₽, – пишет Гяммер.

Некоторые детали процесса излагаются в официальном аккаунте краснодарского штаба Навального в Facebook, причем с недвусмысленным намеком, что не все подробности дела были приняты во внимание судом.

Сторона защиты Гяммера считает, что тезисы обвинения об оскорбительном характере его высказываний в адрес президента должны были основываться на данных лингвистической экспертизы, а не на предположениях.

– На вопрос адвоката Гяммера о том, почему слово «война» обвинение считает оскорблением, был получен ответ, что «война – это плохо, война – это смерть, – сообщается в Facebook краснодарского штаба Навального. – Но судье Ленинского районного суда Марии Лаптевой этого было достаточно, чтобы выписать штраф в размере 80 тысяч рублей.

Лев Гяммер свою вину отрицает и называет обвинения в свой адрес политическими.

– Слова были выдернуты из контекста, моя речь была протестом против изменений Конституции. Я никого не оскорблял. Мои слова – это обоснованная критика в адрес должностного лица, – цитирует Гяммера «Кавказский узел».

Координатор краснодарского штаба Навального также заявляет, что намерен обжаловать решение суда.