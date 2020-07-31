В России 9 октября станет еще одним днем воинской славы

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Авиапарад. Фото: сайт Госдумы РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении нового дня воинской славы 9 октября - Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. В пояснительной записке к документу говорится, что битва за Кавказ, завершившаяся 9 октября 1943 года, имела «важное военно-политическое и стратегическое значение в ходе всей Великой Отечественной войны».

Советские войска освободили территорию площадью 200 тысяч квадратных километров, уничтожив более 280 тысяч военнослужащих немецко-фашистских оккупантов.