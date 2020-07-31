В России 9 октября станет еще одним днем воинской славы
31 июля 2020, 20:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении нового дня воинской славы 9 октября - Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. В пояснительной записке к документу говорится, что битва за Кавказ, завершившаяся 9 октября 1943 года, имела «важное военно-политическое и стратегическое значение в ходе всей Великой Отечественной войны».
Советские войска освободили территорию площадью 200 тысяч квадратных километров, уничтожив более 280 тысяч военнослужащих немецко-фашистских оккупантов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.