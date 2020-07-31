В Подмосковье число погибших на железной дороге снизилось на четверть за полгода

В Московской области количество погибших на железной дороге за полгода снизилось на двадцать три процента. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Как рассказала замглавы ведомства Анна Кротова, самое серьезное снижение зафиксировали на Киевском, Белорусском и Рязанском направлениях МЖД - 50%, 47% и 36% соответственно.
«За шесть месяцев этого года на железнодорожной инфраструктуре Подмосковья число погибших снизилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 202 до 156 человек соответственно», - говорится в материале.
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