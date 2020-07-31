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Спасатели вытащили собаку из болота в Павловском Посаде

, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Спасатели вытащили собаку из болота в Павловском Посаде
Фото: pixabay.com

Собака провалилась в болото в районе деревни Часовня подмосковного Павловского Посада, после чего ее вытащили спасатели, как передает Мособлпожспас.

Известно, что собака жила на территории храма Троица-Чижи и убежала. Ее отправился искать рабочий и обнаружил застрявшей в болоте.

«Работник храма не смог самостоятельно вытащить бедолагу, так как собака большая, и у нее совсем не осталось сил. Прибыв на место и оценив обстановку, мы спустись к собаке и переложили ее на мягкие носилки», - рассказали спасатели.

АГ

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