Спасатели вытащили собаку из болота в Павловском Посаде

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Фото: pixabay.com

Собака провалилась в болото в районе деревни Часовня подмосковного Павловского Посада, после чего ее вытащили спасатели, как передает Мособлпожспас.

Известно, что собака жила на территории храма Троица-Чижи и убежала. Ее отправился искать рабочий и обнаружил застрявшей в болоте.

«Работник храма не смог самостоятельно вытащить бедолагу, так как собака большая, и у нее совсем не осталось сил. Прибыв на место и оценив обстановку, мы спустись к собаке и переложили ее на мягкие носилки», - рассказали спасатели.