В изоляции: как народ сахарави был изгнан со своей родины

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31 июля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Известия

Фото: Известия/Наталья Львова

Сахарская Арабская Демократическая Республика – частично признанное государство, расположенное в так называемой свободной зоне Западной Сахары, отделенное 2000-километровой стеной и окруженное одним из крупнейших минных полей в мире.

Сахарави были вытеснены в «сад дьявола», как называют пустыню, в 1975 году, когда, после ухода колониальной Испании из Африки, армии Марокко и Мавритании были мобилизированы, чтобы занять богатую природными ресурсами Западную Сахару. Начался кровавый конфликт, который закончился аннексией этого региона Марокко в 1976 году.

Западная Сахара не приспособлена для оседлого сельского хозяйства из-за жаркого засушливого климата и каменистой песчаной почвы. Тем не менее здесь разводят овец и коз. Также сахарави занимаются разведением одногорбых верблюдов – дромадеров. Взрослые домашние животные свободно передвигаются по пустыне и при этом очень осторожны. Если они издалека видят человека, то останавливаются и ждут, пока их не назовут по имени. Если понимают, что это не их хозяин, тут же исчезают.

Для людей на отверженной территории есть только самое необходимое – больница, школа, местная администрация. Школа построена с помощью испанских и французских благотворителей. Французские учителя делятся опытом обучения детей с местным персоналом.

В недавних попытках расширить мандат миссии ООН союзники Западной Сахары и страны, поддерживающие проведение референдума, натолкнулись на право вето Франции в Совете Безопасности ООН, которая безоговорочно поддерживает интересы Марокко в Западной Сахаре.

И всё же сахарави верят в международное сообщество, международное право и справедливость. Попытки изгнанников построить суверенитет в разные времена были признаны 80 странами, и Западная Сахара является одной из основательниц Африканского союза. Однако настоящий суверенитет остается недостижимым из-за экономических интересов Франции, дипломатического бессилия Испании, мощи и влияния Марокко, непоследовательности США и, что немаловажно, международной неосведомлённости. «Все знают о Палестине, но никто не знает о Западной Сахаре», – жалуются местные.