В Госдуму внесли законопроект о расширении возможностей общественного контроля
31 июля 2020, 16:27[ «Аргументы Недели» ]
Законопроект наделяет организации территориального общественного самоуправления (ТОС) функциями общественного контроля.
Как полагает один из авторов законопроекта Виктор Кидяев, при такой важнейшей социальной функции ТОСам просто необходимо иметь возможность общественного контроля за исполнением проектов.
«Авторы проекта, к примеру, благоустройства улицы, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией этого проекта. Это нормально, это правильно, это повышает значимость общественной работы, добавляет популярности и авторитета гражданской инициативе», – пояснил парламентарий.
Он также отметил, что люди лучше кого бы то ни было знают, что и как необходимо сделать для улучшения условий их жизни.
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