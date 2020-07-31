День ВМФ стал Днем РКР (распространения коронавируса по России)?

Гость Севастополя губернатор ЯНАО сообщил сегодня, что подхватил ковид. Кому он жал руки, интересно?
Дмитрий АРТЮХОВ вернулся в родной Ямало-Ненецкий Автономный округ и спустя пять дней после посещения им Дня ВМФ в Севастополе получил положительный результат на ковид. Приехал ли он в Крым уже больным или подхватил заразу на полуострове, а может где-то по дороге неизвестно.
На основании фото доподлинно известно, что он общался с губернаторами Севастополя и Владимирской области. Какие еще, оставшиеся «за кадром», были встречи, рукопожатия и обнимания у АРТЮХОВА информации нет.
Будут ли медики проверять всех, с кем контактировал гость, в том числе пассажиров самолетов, которыми он летел, не сообщается.
Напомним, что вчера глава Крыма Сергей АКСЕНОВ заявил о безобразном выполнении противоэпидемиологических мер главами городов и районов вверенного ему региона.
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