День ВМФ стал Днем РКР (распространения коронавируса по России)?

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31 июля 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Дмитрий Артюхов на Дне ВМФ в Севастополе, фото соцсети

Гость Севастополя губернатор ЯНАО сообщил сегодня, что подхватил ковид. Кому он жал руки, интересно?

Дмитрий АРТЮХОВ вернулся в родной Ямало-Ненецкий Автономный округ и спустя пять дней после посещения им Дня ВМФ в Севастополе получил положительный результат на ковид. Приехал ли он в Крым уже больным или подхватил заразу на полуострове, а может где-то по дороге неизвестно.

На основании фото доподлинно известно, что он общался с губернаторами Севастополя и Владимирской области. Какие еще, оставшиеся «за кадром», были встречи, рукопожатия и обнимания у АРТЮХОВА информации нет.

Будут ли медики проверять всех, с кем контактировал гость, в том числе пассажиров самолетов, которыми он летел, не сообщается.

Напомним, что вчера глава Крыма Сергей АКСЕНОВ заявил о безобразном выполнении противоэпидемиологических мер главами городов и районов вверенного ему региона.