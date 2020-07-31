Депутат МГД Лариса Картавцева: Тестирование на COVID-19 снижает риски заражения для горожан

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31 июля 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат МГД Лариса Картавцева напомнила, что москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города. Записаться на тестирование можно только онлайн, график формируется на две недели вперед.

«Онлайн – я считаю, это самое главное, чтобы снизить риск для жителей столицы. Каждый должен себе выбрать: подобрать время, когда ему удобно, спланировать этот поход. И вот уже на сегодняшний день записалось более 50 тысяч человек. Я считаю, что это тоже достаточно большое число. Уже сделаны тесты для 20 тысяч москвичей», - сказала Лариса Картавцева.

Она отметила также, что с помощью тестирования ведется исследование новой инфекции без лишнего риска для жителей столицы. Его делают методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) по мазку из носоглотки.

«Мы знаем, что у многих людей заболевание проходит бессимптомно, и человек может об этом и не знать. Но ведь подвергаются опасности родные, близкие», - пояснила депутат.

Результаты покажут, заражен ли человек в данный момент. Если есть подозрение, что вы уже переболели без симптомов, то нужно сдать другой тест – на антитела. Его делают по анализу крови.

По мнению Ларисы Картавцевой, сейчас ситуация в Москве характеризуется как стабильная с положительными тенденциями – аза последние две недели на 25% уменьшилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусной пневмонией, на 20% меньше - число тяжелобольных пациентов на ИВЛ.

«Хочу отметить, что всего в Москве сделано уже более 2,8 млн ПЦР-анализов. И свыше 600 тысяч исследований на антитела», - сказала она.

Лариса Картавцева добавила, что продолжать тестирование важно, поскольку нужен постоянный мониторинг данных о заболеваемости и оценка темпов формирования группового иммунитета.

«Планы у нас, конечно же, очень большие. Мы хотим довести число этих исследований до 6 млн. Тестирование важно, для того чтобы во-первых необходимо постоянно мониторить эти данные заболеваемости, и конечно для оценки темпов формирования группового иммунитета, о котором мы тоже говорим. На сегодняшний день система здравоохранения Москвы позволяет вести такие исследования. И мы будем продолжать работать дальше», - резюмировала Лариса Картавцева.