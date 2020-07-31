В Полевском открыта новая воркаут-площадка

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой РМК

В городе Полевском Свердловской области была открыта новая воркаут-площадка, построенная на средства Русской медной компании. Этот объект был возведен в рамках социальной программы, которую компания проводит в местах своего присутствия.

Площадка заняла 160 квадратных метров. Она оснащена самыми современными тренажерами: брусьями, рукоходами, турниками и многим другим, и отделана специальным амортизирующим покрытием, позволяющим избежать травм при падении на землю. Это уже вторая подобная площадка в городе. Её возвели по запросу региональной Федерации воздушно-силовой атлетики. Сразу после церемонии открытия объекта состоялись показательные выступления профессиональных тренеров. А в завершение мероприятия был проведен турнир между всеми желающими.

На церемонии присутствовал президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. Она заявила: «Наша миссия – делать спорт доступным. Чтобы молодежь, в том числе сотрудники нашей компании, могли поддерживать хорошую физическую форму без дополнительных трат и рядом с домом».