Врач-латыш: Мой 20-летний опыт работы в университете США для Латвии слишком мал

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31 июля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский эндокринолог Угис Грунтманис, фото соцсети

Создается такое впечатление, что профессионалы Латвии просто не нужны! Известный в Латвии эндокринолог, который проработал 20 лет в лучших университетах США и вернулся на родину, увы, не получил работы.

Проблема с медиками в Латвии стоит очень актуально: многие молодые специалисты предпочитают уезжать в дальние страны за лучшей долей. Им не подходит зарплата медика в Латвии. Правительство постоянно говорит о том, что ждет своих граждан, которые уехали за рубеж, но как это выглядит на деле…

Латвийский эндокринолог Угис Грунтманис 20 лет назад уехал в США, где преподавал в лучших университетах. Сегодня он вернулся на родину, но, увы, своя страна «заставила» его вновь паковать чемоданы!

«Это правда, что уезжаем. Дартмут - один из самых выдающихся университетов в США. Большой парадокс, что выдающиеся университеты мира и больницы меня принимают, а для Рижского университета Страдиня и ЛУ моя квалификация слишком мала. Мне в Латвии нужно «доучиваться», доказывая свою квалификацию, сдавать экзамены со студентами 6 курса», - написал латвийский врач в социальных сетях.

Да уж… Это Латвия!