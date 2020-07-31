В Челябинской области определили самых эффективных глав муниципалитетов

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31 июля 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Рейтинг эффективности деятельности властей муниципалитетов составляется ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ. Его цель — выявить, какие проблемы в территориях стоят наиболее остро, утраивает ли население работа местных властей.

По итогам 2019 года, лидером среди крупных городов Челябинской области стал Магнитогорск. Среди городских округов первые три места распределили между Южноуральским городским округом, Кыштымским и Усть-Катавским.

Лучшими муниципальными районами стали Пластовский район, Еткульский и Уйский районы. Среди ЗАТО на первое место вышел Трехгорный городской округ, среди малых городов — Локомотивный.

Деятельность муниципалитетов оценивается по девяти направлениям: экономическое развитие, обеспечение граждан жильем, дошкольное, общее и дополнительное образование, спорт, культура, ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация местного самоуправления.

Также проводится интернет-опрос по эффективности работы руководителей муниципалитетов. В этом году в опросе приняли участие свыше 17 тысяч южноуральцев. Проголосовать можно по ссылке. Итоги голосования станут известны в начале 2021 года.

