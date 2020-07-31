В латвийских деревнях семьи берут кредиты на аборт

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Сложно представить, что в европейском государстве актуально стоит вопрос с контрацепцией. Казалось бы, и в школах существуют уроки «полового воспитания», и молодежь «продвинутая», увы, ситуация с контрацептивами, особенно в латвийских деревнях, просто катастрофическая.

По мнению сотрудника латвийской социальной службы Даце Аугстини, из-за отсутствия знаний и денег на свет появляются дети, которых родители не могут обеспечить.

«Приходит в социальную службу молоденькая мать, у которой только родился седьмой ребенок, смотрит на меня пустыми глазами, физически и духовно исчерпана… Надеется на помощь. Ей сейчас девятнадцать лет. Первого она родила в двенадцать лет… Мы помогли ей с контрацептивным имплантом. Это эффективное средство длительного воздействия. Оно стоит около 200 евро. Я часто говорю, что нужно компенсировать контрацепцию. Увы!»

Комментарии латвийского гинеколога Регины Страутмане специально для «Аргументы Недели».

«Конечно, ситуация в деревнях, на хуторах просто катастрофическая. И тут дело даже не в отсутствии знаний у несовершеннолетних, а в том, что дети рождаются у женщин с нарушениями умственных функций, социального риска, зависимым от дурных привычек. Есть люди и малообеспеченные. Простите, но зачем тогда рожать пятого ребенка? Я не призываю к абортам. Нет! Но должна же быть контрацепция. Если есть такая проблема, то об этом должно позаботиться государство. Оплачивать контрацепцию для малообеспеченных семей. Для многодетных семей! Этот вопрос рассматривался года два назад на уровне Кабинета министров, увы, пока только в разработке. Когда он «увидит свет» - сложно сказать. Поверьте, я за свои личные деньги покупаю спирали для женщин. Да, и такие случаи бывают. А есть и те, которые, как выясняется, берут кредиты на аборт. А что дальше? Кредит отдавать же нужно…»