На трассе «Таврида» в Крыму необходимы камеры наблюдения за ситуацией, чтобы мгновенно выезжать на смертельные ДТП
31 июля 2020, 12:54[ «Аргументы Недели», Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым» ]Источник: Аргументы недели-Крым
В ночь с 30 на 31 июля в аварии под Белогорском погибли девять (!) человек. Всего в микроавтобусе было 18 пассажиров.
В пять утра «Мерседес-Спринтер» врезался в КАМАЗ, который стоял у дороги. По предварительным выводам водитель м/а уснул за рулем.
Во-первых, что значит «стоял у дороги?». Да там просто негде у дороги стоять. Там обочин нет. А если он стоял прямо на проезжей части, то как долго он там стоял?
На «Тавриде» давно пора было не камеры замера скоростей вешать, а камеры наблюдения за ситуацией и мгновенно выезжать гаишникам и техничке для вот таких случаев, когда кто-то сломался, ведь очевидно, что это смертельная опасность для других.
Говорят, что водитель уснул. Ну, это самое просто, что можно сказать. «Переработал», «уснул», «не справился с управлением» - короче, сам виноват.
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