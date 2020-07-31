На трассе «Таврида» в Крыму необходимы камеры наблюдения за ситуацией, чтобы мгновенно выезжать на смертельные ДТП

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31 июля 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели», Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

В ночь с 30 на 31 июля в аварии под Белогорском погибли девять (!) человек. Всего в микроавтобусе было 18 пассажиров.

В пять утра «Мерседес-Спринтер» врезался в КАМАЗ, который стоял у дороги. По предварительным выводам водитель м/а уснул за рулем.

Во-первых, что значит «стоял у дороги?». Да там просто негде у дороги стоять. Там обочин нет. А если он стоял прямо на проезжей части, то как долго он там стоял?

На «Тавриде» давно пора было не камеры замера скоростей вешать, а камеры наблюдения за ситуацией и мгновенно выезжать гаишникам и техничке для вот таких случаев, когда кто-то сломался, ведь очевидно, что это смертельная опасность для других.

Говорят, что водитель уснул. Ну, это самое просто, что можно сказать. «Переработал», «уснул», «не справился с управлением» - короче, сам виноват.

А вот виноват ли?