При въезде в Латвию из России нужно будет заполнять анкету

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31 июля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Коронавирус ужесточил правила въезда в Латвию! С 1 августа въезжающие на личном автомобиле из России и Белоруссии должны будут заполнить анкету.

Об новых правилах официально сообщило Министерство внутренних дел Латвии.

Что нужно будет указывать в анкете?

Страны, где человек был в течении последних 14 дней, контактная информация, адрес, где приезжий будет находиться в самоизоляции. Более того, он должен подтвердить письменно, что будет соблюдать правила эпидемиологической безопасности.

Более того, для уменьшения риска распространения коронавируса с 1 августа все лица, приезжающие в Латвию для работы из стран с высокой заболеваемостью, в том числе и работники культуры, должны будут в обязательном порядке сдать два анализа на Covid-19 с интервалом 5-7 дней. Государство будет оплачивать анализы только в том случае, если за работника платятся налоги.