Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

При въезде в Латвию из России нужно будет заполнять анкету

, 12:47 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

При въезде в Латвию из России нужно будет заполнять анкету
Фото: соцсети

Коронавирус ужесточил правила въезда в Латвию! С 1 августа въезжающие на личном автомобиле из России и Белоруссии должны будут заполнить анкету.

Об новых правилах официально сообщило Министерство внутренних дел Латвии.

Что нужно будет указывать в анкете?

Страны, где человек был в течении последних 14 дней, контактная информация, адрес, где приезжий будет находиться в самоизоляции. Более того, он должен подтвердить письменно, что будет соблюдать правила эпидемиологической безопасности.

Более того, для уменьшения риска распространения коронавируса с 1 августа все лица, приезжающие в Латвию для работы из стран с высокой заболеваемостью, в том числе и работники культуры, должны будут в обязательном порядке сдать два анализа на Covid-19 с интервалом 5-7 дней. Государство будет оплачивать анализы только в том случае, если за работника платятся налоги.

 

В мире

Экс-соратник Порошенко поведал об иностранном финансировании переворота на Украине в 2014-м

Экс-соратник Порошенко поведал об иностранном финансировании переворота на Украине в 2014-м

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания, ранее входивший в число соратников Петра Порошенко, рассказал о внешнем финансировании украинского Евромайдана. Соответствующее видео Жвания разместил на YouTube.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью