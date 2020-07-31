При въезде в Латвию из России нужно будет заполнять анкету
31 июля 2020, 12:47[ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Коронавирус ужесточил правила въезда в Латвию! С 1 августа въезжающие на личном автомобиле из России и Белоруссии должны будут заполнить анкету.
Об новых правилах официально сообщило Министерство внутренних дел Латвии.
Что нужно будет указывать в анкете?
Страны, где человек был в течении последних 14 дней, контактная информация, адрес, где приезжий будет находиться в самоизоляции. Более того, он должен подтвердить письменно, что будет соблюдать правила эпидемиологической безопасности.
Более того, для уменьшения риска распространения коронавируса с 1 августа все лица, приезжающие в Латвию для работы из стран с высокой заболеваемостью, в том числе и работники культуры, должны будут в обязательном порядке сдать два анализа на Covid-19 с интервалом 5-7 дней. Государство будет оплачивать анализы только в том случае, если за работника платятся налоги.
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