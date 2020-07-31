Полковник КГБ ЛССР в отставке: В Риге конспиративных квартир более 100

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Тайна всегда вызывает интерес! Особенно тогда, когда это касается такой организации, как КГБ. Специально для «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке, который приподнял завесу тайн…

- Нет особого секрета, что в КГБ была развита агентурная сеть. А где проходили встречи с агентами?

-Обычно встречи проходили на конспиративных квартирах. Если мне память не изменяет, то в Риге их было более 100. Иногда сотрудники встречались и в гостиницах. Это были крупные отели в Риге. Очень редко в кафе, ресторанах… Сложности были: много вокруг людей, да и разговоры не для всех ушей.

-А как находили эти конспиративные квартиры?

-Просто арендовали. Разумеется, хозяева тщательно «проверялись», но исключительно арендовали. Обычно платили по 200 – 250 рублей. Хорошие деньги по тем временам.

-Сотрудник органов работал с одним агентом или было много?

-Конечно, не с одним. Агентура – определенная сеть. Людей находили, вербовали, некоторых «запугивали», иным предлагали деньги. Человек пятнадцать у одного сотрудника органов было. Он с ними и работал.

-А по каким «критериям» выбирали агентов?

-По многим. Были и студенты престижных вузов, члены комсомольской организации института, инженеры, например, с секретных и не очень заводов, артисты, которые выезжали на гастроли. КГБ интересовало все! Чем дышит человек, что думает, куда ходит, его планы. Нет особого секрета, что у многих жителей Латвии родственники проживали за границей. Естественно, были те, кто хотел уехать. А и за пределами СССР нужны были «свои» люди. Все было под контролем.

-Понятно, что агентами были и женщины. И даже дамы легкого поведения. Я права? Если да, то как их вербовали?

-Их не так уж и сложно было вербовать. Сама «профессия» вербовала. Общение их с иностранцами, валюта… Разумеется речь идет об элитных дамах легкого поведения. Они работали непосредственно с иностранцами. Прежде всего мы тщательно наблюдали за этими женщинами, а уж потом, имя доказательства их деятельности, предлагали сотрудничество. Соглашались. Кстати, были и особо ценные девушки: те, которые реально получали необходимую информацию для органов. Но фамилии их в картотеке КГБ вы не найдете. Их изъяли.

-Почему?

-Агенты ценные были.

-Интересно, а с дипломатами такие девушки «работали»?

-Дипломаты тоже люди. И они хотят расслабиться. А тут им представилась возможность… Зашел в бар, ресторан, сел в поезд. Конечно. Могу сказать, что дама легкого поведения и агент – распространенная практика в различных спецслужбах мира.

-Благодарю.