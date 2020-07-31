В Челябинске появятся 10 огромных граффити

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31 июля 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Завтра, 1 августа, в Челябинске стартует фестиваль граффити «Культурный код», который завершится 25 августа. За это время известные райтеры со всей России на рисуют на фасадах домов 10 огромных граффити.

Директор фестиваля «Культурный код» в Челябинске Антон Мосеев пояснил, что уже определены фасады домов — они располагаются на улице Набережной. Для работы художникам потребуется особое оборудование, ведь стандартное рассчитано на 9-этажные дома. «Мы ведем подготовку фасадов, закуплено 200 банок грунтовки и 7000 аэрозольных баллончиков с краской, чтобы встретить художников в полной готовности», — рассказал Антон Мосеев.

В Челябинск съедутся известные граффити-художники со всей России, среди которых — Илья Робе, FI2K, Вася LST, Виктория Вейсбрут, Паша Wais, Brainmash, Shozy, Рустам Кубик, творческое объединение «Слой», Sy и Александр Tor.

В рамках фестиваля пройдут онлайн-встречи с художниками, следить за ними и другими новостями фестиваля можно в официальной группе «ВКонтакте» «Культурного кода» в Челябинске.

Напомним, за право проведения фестиваля «Культурный код» боролись несколько регионов. В лидеры по итогам голосования вышли Челябинская область, Республика Татарстан и Ставропольский край, по решению организаторов площадкой проекта станет и Нижегородская область.