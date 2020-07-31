При онлайн-покупке билетов на пригородные поезда действует скидка

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31 июля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

С 1 августа при онлайн-покупке билетов на пригородные поезда, курсирующие в Волгоградской и Астраханской областях, предоставляется скидка в размере 5%. Такая возможность будет доступна при покупке билета за полную стоимость.

Данную акцию проводит АО «Волгоградтранспригород» с целью популяризации безналичного способа оплаты проезда. По условиям акции, для получения скидки проездной документ необходимо приобрести через мобильные приложения «Пригород» или «РЖД Пассажирам».

Скачать и установить мобильные приложения «Пригород"»и "РЖД Пассажирам" можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore. С помощью мобильных приложений можно не только оформить проездной документ, но и узнать актуальное расписание движения пригородных поездов со стоимостью проезда, а также сохранить историю поездок в личном кабинете. Приобрести электронный билет можно круглосуточно, причём как непосредственно перед началом поездки, так и за 10 суток до отправления поезда.