Движение электричек Петров Вал – Ильмень возобновляется с 31 июля

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31 июля 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

В соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с 31 июля в регионе возобновляется курсирование пригородных поездов по маршруту Петров Вал – Ильмень и обратно.

С 31 июля назначаются следующие пригородные поезда:

- № 6529 Петров Вал – Ильмень отправлением со ст. Петров Вал по пятницам в 17:10, прибытием на ст. Ильмень в 19:16;

- № 6530 Ильмень – Петров Вал отправлением со ст. Ильмень по пятницам в 19:40, прибытием на ст. Петров Вал в 21:46.

Со 2 августа назначаются следующие пригородные поезда:

- № 6525 Петров Вал – Ильмень отправлением со ст. Петров Вал по воскресеньям в 8:12, прибытием на ст. Ильмень в 10:22;

- № 6526 Ильмень – Петров Вал отправлением со ст. Ильмень по воскресеньям в 12:14, прибытие на ст. Петров Вал в 14:20.