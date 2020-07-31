В России начали экономить на сиротах и инвалидах

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

С наступлением очередного кризиса чиновники заверили о выполнении всех социальных обязательств государства перед россиянами. На словах всё выглядит очень красиво, но на деле остаётся без изменений. В Счётной палате сообщили о невыполнении государством обязательств перед сиротами и инвалидами. По закону они имеют право на получение жилья.



С момента принятия закона «О социальной защите сирот и инвалидов» организовалась длинная очередь за квартирами. Некоторые инвалиды не доживают до момента получения помощи от государства. Темпы оказания государственной помощи очень низкие из-за нехватки финансовых ресурсов. Последние шесть лет регионы в состоянии удовлетворять потребности незащищённой категории граждан только на 5%. Чтобы выделить жильё всем нуждающимся при имеющихся финансовых возможностях государства, потребуется не менее 20 лет.



С 2018 года размер единой социальной выплаты для улучшения жилищных условий составляет 700 тысяч рублей. Данной суммы недостаточно, чтобы приобрести нормальное жильё. В России более 1 миллиона инвалидов проживают в помещениях, которые сложно назвать жильём. Регионы не в состоянии предоставить точной информации об условиях их проживания.



Аудиторы Счётной палаты для решения вопроса предлагают российскому правительству увеличить бюджетные субсидии и обеспечить всех нуждающихся жильём в ближайшие три года.



