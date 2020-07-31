Сергунина: С начала года еще 200 организаций стали партнерами центра «Мосволонтер»

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31 июля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более тысячи организаций стали партнерами центра «Мосволонтер», при этом только с начала 2020 года к нему присоединились 200 организаций-партнеров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

«Мосволонтер» создан для поддержки социально значимых инициатив. Он объединяет активных горожан, общественников, предпринимателей и органы власти. С начала года еще 200 организаций стали партнерами центра, теперь их больше тысячи. А значит, расширились возможности всего добровольческого сообщества Москвы», сказала Наталья Сергунина.

По словам заммэра, волонтерское сообщество в столице с каждым годом становится сильнее и сплоченнее. Это показала, в частности, масштабная акция #МыВместе, проходившая с конца марта, в период самоизоляции. К ней присоединились более 21 тыс. москвичей.

Среди давних партнеров «Мосволонтера» — ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород». На протяжении нескольких лет он предоставляет свои площадки для проведения мероприятий центра. Например, для организации квестов или торжественных церемоний. Кроме того, сад выделяет бесплатные билеты для добровольцев на концерты и посещение сада. В свою очередь центр оказывает волонтерскую поддержку проекта «Волонтеры “Аптекарского огорода”».

При участии волонтеров организуют мероприятия на ВДНХ, например открытие главного катка страны. Добровольцы помогают посетителям сориентироваться, отвечают на их вопросы и рассказывают о знаковых достопримечательностях комплекса. ВДНХ предоставляет добровольцам бесплатные билеты в павильоны и музеи.