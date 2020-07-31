Леонид Якубович празднует юбилей - 75-летие

В пятницу, 31 июля, свой юбилей отмечает легендарный телеведущий Леонид Якубович. Известность на телевидении он получил благодаря шоу «Поле чудес», которое ведет около тридцати лет.
Леониду Якубовичу исполнилось 75 лет. Телеведущий также успел поработать в качестве сценариста на конкурсе красоты в 1988 году, сыграть в кино и театре.
Известно, что помимо творческой деятельности он отдал более двадцати лет малой авиации – он пилот. Сам артист признавался, что, поднимаясь в воздух, понимает, что все вокруг него маленькое, как и его проблемы.
Кроме того, Якубович лично летал в наши гарнизоны во время первой Чеченской войны, а после обзванивал семьи военных, чтобы рассказать о состоянии их близких.
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