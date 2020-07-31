В Москве закрыли вторую «Пятерочку» за несоблюдение масочного режима
31 июля 2020, 10:29[ «Аргументы Недели» ]
Магазин «Пятерочка» на ул. Халтуринская на востоке Москвы временно закрыт из-за неисполнения предписаний Роспотребнадзора, касающихся работы в период распространения коронавируса. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».
Уточняется, что помимо нарушения предписания о ношении защитных масок, Роспотребнадзор зафиксировал отсутствие обеззараживателей воздуха в магазине. Магазин будет закрыт на срок до трех месяцев. Решение о дальнейшей работе предприятия будет принимать суд.
Ранее заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе Екатерина Давыдова сообщила журналистам, что столичный Роспотребнадзор приостановил работу магазина «Пятерочка» на ул. Большая Косинская после жалоб на несоблюдение масочного режима.
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