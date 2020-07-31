Волонтеров-«единороссов» наградили за работу во время карантина

Аргументы Недели → Общество

31 июля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре подвели итоги работы Волонтерского центра «Единой России» в Краснодаре в условиях пандемии. В совместном расширенном заседании Краснодарского местного координационного совета сторонников партии «Единая Россия» и Консультативного совета общественных объединений партии принял участие депутат Государственной Думы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции партии «Единая Россия» Владимир Евланов.

На заседании ключевыми темами для обсуждения стали итоги деятельности Волонтерского центра «Единой России», а также Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В конце мероприятия новым членам партии в торжественной обстановке вручили партийные билеты.



Участники заседания говорили о подписании договора о сотрудничестве «Единой России» с Социально-ориентированной автономной некоммерческой организацией Центр по защите прав, социальной поддержке и досугу для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию «Люди добра». Депутат Госдумы Владимир Евланов поддержал инициативу Консультативного совета общественных объединений Краснодарского местного отделения партии в этом направлении.



– Считаю, что плодотворная работа волонтеров напрямую зависит от взаимодействий с активистами на местах, – отметил парламентарий.



Президиумом заседания, в состав которого вошел Владимир Евланов, были освещены итоги работы Волонтерского центра «Единой России» в Краснодаре в условиях пандемии. В частности, было сказано, что во время карантина центру удалось собрать около 600 волонтеров и координировать их работу по оказанию помощи инфекционной больнице, многодетным семьям, доставке продуктов питания и питьевой воды.

Владимир Евланов высоко оценил работу волонтеров, наградив благодарственными письмами самых активных помощников Партии. Также депутат сообщил об итогах Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и помощи волонтеров в организации наблюдения за чистотой и легитимностью голосования по поправкам в Конституцию.

– Поправки в Конституцию соответствуют духу времени. В жизни страны произошли важные изменения, которые теперь нашли свое отражение в Основном законе страны. Мы всегда активно сотрудничаем со сторонниками Партии и общественными объединениями. В частности, их роль неоспорима в наблюдении за чистотой и легитимностью голосования по поправкам в Конституцию, – подвел итог заседанию Владимир Евланов.