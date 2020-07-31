В Челябинской области около 8 тысяч человек вылечились от коронавируса

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31 июля 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 11 794 случая заболевания, более 3,5 тысяч человек проходят лечение.

Согласно официальным данным регионального минздрава, за последние сутки выявлено еще 121 случай заражения. Всего 7809 человек выздоровели и выписаны из больниц, за последние сутки — 53 человека. Трое человек скончались, ковид у них был сопутствующим заболеванием. Умерла женщина 65 лет, страдающая сахарным диабетом и полинейропатией, 72-летний мужчина с бронхоэктатической болезнью и буллезной эмфиземой, а также 63-летний мужчина с лейкозом.

За время пандемии в Челябинской области проведено 397 250 исследований методами ИФА и ПЦР. В среднем, проводится около 4 тысяч тестов в сутки.