В Челябинской области около 8 тысяч человек вылечились от коронавируса
31 июля 2020, 09:43[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 11 794 случая заболевания, более 3,5 тысяч человек проходят лечение.
Согласно официальным данным регионального минздрава, за последние сутки выявлено еще 121 случай заражения. Всего 7809 человек выздоровели и выписаны из больниц, за последние сутки — 53 человека. Трое человек скончались, ковид у них был сопутствующим заболеванием. Умерла женщина 65 лет, страдающая сахарным диабетом и полинейропатией, 72-летний мужчина с бронхоэктатической болезнью и буллезной эмфиземой, а также 63-летний мужчина с лейкозом.
За время пандемии в Челябинской области проведено 397 250 исследований методами ИФА и ПЦР. В среднем, проводится около 4 тысяч тестов в сутки.
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