В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей

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31 июля 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: турист, pixabay.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, сколько продлится продажа путевок по льготной программе. Известно, что российские граждане, начиная с августа, могут вернуть часть средств за путешествия внутри страны.

«Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели. Принимает участие без исключения вся страна от Калининграда до Владивостока», - пояснила она в эфире телеканала "Россия 1".

Догузова отметила, что о старте программы будет объявлено в ближайшие дни, поскольку туристам нужно определиться с местом отдыха. Она добавила, что акция продлится до конца года.

Как получить денежную компенсацию за отдых в России.