Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей
фото: турист, pixabay.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, сколько продлится продажа путевок по льготной программе. Известно, что российские граждане, начиная с августа, могут вернуть часть средств за путешествия внутри страны.

«Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели. Принимает участие без исключения вся страна от Калининграда до Владивостока», - пояснила она  в эфире телеканала "Россия 1".

Догузова отметила, что о старте программы будет объявлено в ближайшие дни, поскольку туристам нужно определиться с местом отдыха. Она добавила, что акция продлится до конца года.

Как получить денежную компенсацию за отдых в России.

БА

В мире

Экс-соратник Порошенко поведал об иностранном финансировании переворота на Украине в 2014-м

Экс-соратник Порошенко поведал об иностранном финансировании переворота на Украине в 2014-м

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания, ранее входивший в число соратников Петра Порошенко, рассказал о внешнем финансировании украинского Евромайдана. Соответствующее видео Жвания разместил на YouTube.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью