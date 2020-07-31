В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей
31 июля 2020, 08:26[ «Аргументы Недели» ]
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, сколько продлится продажа путевок по льготной программе. Известно, что российские граждане, начиная с августа, могут вернуть часть средств за путешествия внутри страны.
«Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели. Принимает участие без исключения вся страна от Калининграда до Владивостока», - пояснила она в эфире телеканала "Россия 1".
Догузова отметила, что о старте программы будет объявлено в ближайшие дни, поскольку туристам нужно определиться с местом отдыха. Она добавила, что акция продлится до конца года.
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