Алексей Текслер проинспектирует муниципалитеты Челябинской области

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30 июля 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Скрин страницы Алексея Текслера в Instagram

В первую очередь губернатор намерен встретиться с простыми людьми, чтобы узнать у них, как решаются их проблемы.

Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер написал в Instagram. Напомним, на этой неделе глава региона находится в отпуске. Несмотря на это, он уже запланировал поездки по области.

«На следующей неделе начинаю большую инспекцию наших муниципалитетов, — написал он. — Пандемия коронавируса и режим повышенной готовности затронули все города и районы. Но ничто не могло изменить наши планы, повлиять на важные для людей проекты, а такие у нас есть в каждой территории».

Алексей Текслер подчеркнул, что в первую очередь хочет пообщаться с простыми людьми, чтобы проверить, как власти муниципалитетов выполняют поручения, которые губернатор формировал вместе с жителями. Отметим, что по итогам каждой поездки он вручал главам районов синюю папку с перечнем необходимых задач.

Губернатор обратился к своим читателям с просьбой написать в комментариях предложения по поездкам. «Куда нужно обязательно заехать? На что обратить особое внимание? Считаю, что за эту большую инспекцию мы способны сделать многое. В конце концов, кто, если не мы?», — написал Алексей Текслер.