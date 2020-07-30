Депутат МГД Орлов: Свыше 400 онлайн-сделок с недвижимостью совершено в Москве за полгода

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30 июля 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 400 электронных сделок с недвижимостью зарегистрировано за первые шесть месяцев 2020 года в Москве. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

«В столице утверждается и развивается новый формат сделок по купле-продаже недвижимости - электронный. За I полугодие текущего года было заключено свыше 400 таких договоров на общую сумму порядка 2,7 млрд руб. Об оформившемся тренде свидетельствует тот факт, что за аналогичный период прошлого года подобных сделок было вдвое меньше», - рассказал Степан Орлов.

Он отметил, что договоры на приобретение городского имущества на сегодняшний день оформляются исключительно в электронной форме.

По словам депутата, популярность цифрового документооборота в какой-то мере связана с пандемией, «но по сути она лишь «подсветила» и, так скажем, разогнала тенденции, наметившиеся значительно ранее».

«Экономисты, юристы и девелоперы едины во мнении: наша столица становится одним из наиболее «умных» городов мира. И цифровизация гражданских сделок - это для нашего времени естественная тенденция, демонстрирующая уровень общего развития электронной инфраструктуры Москвы. А он очень высок. Давно привычны для горожан такие электронные инструменты взаимодействия со столичными коммунальными службами, как портал «Наш город» и Единый диспетчерский центр - очень быстрые и эффективные каналы коммуникации», - считает депутат.

Он также привел в пример портал «Активный гражданин», который не прекращал работы во время действия ограничений. По словам Орлова, цифровые сервисы стали для жителей Москвы «подручными средствами» для решения широкого спектра городских проблем, с которыми приходится сталкиваться ежедневно.

«Понятно, что электронные сделки с недвижимостью - та сфера, где должна быть гарантирована наивысшая степень безопасности от несанкционированных вторжений. Сегодня протоколы обработки данных и электронные реестры защищены «по высшему разряду» - и в Москве, и в России в целом. Этим непосредственно ведают спецслужбы, которые в частности отвечали за безопасность персональных и прочих данных во время голосования по поправкам в Конституции РФ. Надежность информационных баз, контроль над процессами были обеспечены абсолютные. Что касается цифровой купли-продажи недвижимости, то тут применяются те же самые секретные алгоритмы высшей стойкости ко взломам», - поделился своим мнением Степан Орлов.