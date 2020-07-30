Депутат МГД Кирилл Щитов оценил предложения об оборудовании автомобилей алкозамками

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30 июля 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Оборудование автомобилей алкозамками поможет предотвратить трагедии, связанные с пьяным вождением, однако внедрять подобное новшество следует постепенно. Так считает председатель комиссии по безопасности, спорту и молодёжной политике Московской городской думы Кирилл Щитов.

Депутат рассказал, что в РФ уже производятся специальные устройства, блокирующие запуск двигателя при наличии паров алкоголя в выдохе водителя. Кроме того, несколько лет назад в ряде российских регионов проводился эксперимент, когда алкозамками оснащали автобусы, перевозящие детей.

По словам Кирилла Щитова, возможное массовое внедрение алкозамков в Российской Федерации соответствует мировой практике.



«Например, в Евросоюзе с 2022 года такими устройствами будут оснащаться все продаваемые автомобили, а в некоторых странах алкозамки уже используются на коммерческом транспорте и на автомобилях водителей, которые были уличены в пьяном вождении.

Депутат МГД отметил, что предложение Минпромторга о внедрении алкозамков вызвало бурную реакцию у автомобильной общественности.

«Во-первых, стоимость таких устройств составляет несколько десятков тысяч рублей, что в масштабах страны составит около 150 млрд рублей. Во-вторых, алкозамки тесно интегрированы в бортовую систему транспортных средств, однако невозможно полноценно испытать их на всем спектре продаваемой техники, в том числе на предмет безопасности такой доработки автомобилей. Кроме того, могут появиться сервисы по обходу подобной блокировки», - сказал он.

По мнению депутата, начать постепенное внедрение алкозамков можно с автомобилей каршеринга и такси.

Кирилл Щитов уточнил, что подобная инициатива «уже не раз обсуждалась в стенах Мосгордумы и будет предметно рассмотрена осенью с привлечением представителей транспортной отрасли и профессионального сообщества».

Напомним, ранее возможную установку алкозамков на автомобили прокомментировали в Совете Федерации.