Коллекция Минералогического музея Ферсмана стала доступна в МЭШ

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН

Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН совместно с Департаментом Москвы создал фотобанк и уникальную 3D коллекцию экспонатов, которые теперь доступны в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ). Для ознакомления школьникам представлены свыше 500 фотообразцов и более 100 3D-изображений.

«Минералогия помогает объединять различные предметы. Это, по сути, межпредметная область. Конечно, ребята, которые знакомятся с экспонатами, учатся работать с ними, учатся анализировать, потом достигают хороших успехов на самых разных олимпиадах – от химии, физики и географии до математики и робототехники», – говорит директор Центра педагогического мастерства, математик и популяризатор науки Иван Ященко.

Директор Музея имени Ферсмана Павел Плечов также подчеркивает, что минералогия является связующим звеном между различными предметами.

«Мы ищем формы, при которых минералогия становится связующим звеном, цементом между различными предметами. Это помогает усваивать и школьные предметы, и видеть мир вокруг себя гораздо шире», – говорит он.

Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН давно сотрудничает с московской системой образования – для школьников проводятся экскурсии, а музей принимает участие в московской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».