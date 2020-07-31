В Москве собираются снести очередной памятник архитектуры

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31 июля 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На Краснопресненской набережной почти 100 лет назад была построена «Электрическая станция фабрики «Трехгорная мануфактура». Это была одна из первых теплоэлектростанций, построенных в Москве в советское время (1926–1928) по плану ГОЭЛРО. В 1931 году ТЭЦ перестала быть фабричной электростанцией и становится районной теплостанцией. В 1970 г. архитектор В. Рожин строит для ТЭЦ пиковую котельную, напоминающую пароходные трубы. В 2012 году работа электростанции была остановлена, территория опустела.

Тогда же была предложена концепция превращения территории ТЭЦ в Центр русского авангарда с местом для экспозиций, арт-студий, библиотеки, лектория, синематеки, депозитария, научного центра. Но эта идея не вызвала интереса у городских властей.

Согласно другому проекту, предлагалось строительство многофункционального офисного центра. Однако для реализации этого компании «Юргазсервис», которая арендовала участок по адресу Краснопресненская Набережная владение 10 стр., необходимо было сократить охраняемую зону объектов культурного наследия.

Многофункциональный комплекс с подземной стоянкой

Раннее статус объектов культурного наследия имели строения 1, 6, 7, что делало невозможным возведение на участке больших строений. Экспертиза, проведенная по заказу ГК «Ташир» в 2016 году, позволила снять охранный статус с земли вокруг памятника.

Многофункциональный комплекс с подземной стоянкой

В мае 2016 года опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы (автор – И.А. Маркина), рекомендующий отнести к памятникам только строение 1. Это означало критическое сокращение охранной зоны.

Такая практика, когда с подачи застройщика аккредитованные эксперты могут обосновать строительство в любом месте, получила распространение во времена Лужкова. Вот и в этот раз по заказу «Ташира» авторитетные эксперты составили документ, обосновывающий строительство в охранной зоне Электрической станции Трехгорной мануфактуры.

На основании этой экспертизы Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала строительство жилого дома в объединенной охранной зоне памятников истории и культуры № 131. Такая тактика часто используется застройщиками для дальнейшего уничтожения защищенных зон, когда охраняемая зона сокращается до одного здания, которое «случайно» разрушается из-за стройки рядом. Так уже было, например, со сносом доходных домов общества «Якорь» и дома Прошиных на Первой Тверской-Ямской, который был незаконно снесен с уплатой смешного штрафа в 200 000 рублей.

В 2018 году «Юргазсервис» попыталось получить положительное заключение Мосгорэкспертизы на строительство небоскрёбов высотой 212 м. Общая площадь возводимых монстров составляла 316 000 м2. В поданном проекте застроить небоскрёбами предполагалось и памятник архитектуры.

Компания обосновано получила отрицательное заключение из-за несоответствия технической документации инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и требованиям санитарно-эпидемиологическим регламентам. Проект получил более 200!! замечаний Мосгорэкспертизы в т. ч. в части демонтажа существующих строений и норм пожарной безопасности.

Отрицательное заключение экспертизы

На данный момент застройщик активизировал попытки получить разрешение на застройку этого участка. Новый проект предусматривает уменьшение возводимых площадей до 94 000 м2. Такое уменьшение вызвано желанием все-таки получить вожделенное разрешение. Появились документы о том, что департамент строительства города Москвы Рафика Загрутдинова и департамент градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина согласовали проект застройки памятника архитектуры.

Дальше возможна проверенная схема с уничтожением памятника культурного наследия и дальнейшей застройкой всего земельного участка, путем согласования старого варианта на 316 000 м2. Понятно, что ни о каком архитектурном соответствии проекта близлежащим строениям речь не идет. Рядом на территории ЦМТ согласовано строительство 200 метрового небоскреба. Будет уничтожена приречная панорамы Москвы, которая является достоянием города, а застройка уродливыми зданиями уничтожит исторический ландшафт района.