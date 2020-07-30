Депутат МГД: Введение правил «грузового каркаса» снизит уровень шума и загрязнений

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30 июля 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Введение правил «грузового каркаса» снизит уровень шума и загрязнений в Москве. Об этом журналистам Агентства городских новостей «Москва» рассказал депутат Мосгордумы Александр Семенников.

«С 1 августа на всей территории Москвы внутри МКАД начинают действовать правила так называемого «грузового каркаса». Центральный, Западный и Северо-Западный округа становятся последними, где вводится в действие эта система. Правила просты и логичны: грузовые автомобили массой более 2,5 тонны могут свободно передвигаться только по определенным улицам», - рассказал Александр Семенников.

Он отметил, что улицы грузового каркаса это, как правило, крупные транспортные артерии районного, окружного, а также городского значения. А вглубь жилых кварталов большегрузы могут заезжать только со специальным пропуском, который выдается по определенному адресу для доставки товаров в магазин, например.

«Правила грузового каркаса в Москве внедрялись с опорой на мировой опыт и постепенно - после включения в программу каждых трех новых округов на их территории проводились тщательные исследования на предмет благотворности действия таких правил и потенциальных неудобств. Оказалось, что алгоритм работает именно так, как было запланировано: получение пропусков для грузовиков, доставляющих товары на дом или в магазины, не представляет особенных сложностей, зато уровень шума и загрязнений на территории включаемых в грузовой каркас округов сразу же идет вниз», - заявил депутат МГД.

При этом, согласно замерам Центра организации дорожного движения правительства Москвы, концентрация угарного газа при введении грузового каркаса снижается в среднем в 1,5 раза, а окиси азота в 1,6 раза.

По словам Александра Семенникова, также не составит проблем и навигация по грузовому каркасу, так как все возможные направления для движения большегрузов отмечены специальными дорожными знаками. Кроме этого, грузовой каркас включен в мобильное приложение «Яндекс.Навигатор», благодаря чему программа самостоятельно прокладывает маршруты, учитывая новые ПДД.

«Опыт округов, где новые правила действовали и раньше, показывает, что затруднения с ориентированием водителей случаются действительно крайне редко», - подчеркнул депутат.