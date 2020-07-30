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Психолог: как танцы и музыка влияют на мозг ребёнка

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Психолог: как танцы и музыка влияют на мозг ребёнка
Фото: pixabay.com

В последние годы в России сокращается количество музыкальных, хореографических и художественных школ, но, несмотря на это, всё больше детей учатся в таких учебных заведениях.

Больше всего детей ходят в творческие учебные заведения в Московской области (95,4 тысячи), Москве (79,7 тысячи), Краснодарском крае (76,1 тысячи), Свердловской (55,2 тысячи) и Ростовской (49,1 тысячи) областях.

Детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова считает, что образование в школах искусств формирует не только умения и навыки, непосредственно связанные с той или иной дисциплиной.

"Хореографическая и музыкальная школа хороша тем, что ребёнок ловит такт, идёт в такт музыке. Также он танцует — в такт нужно попадать. Здесь нужно, чтобы одновременно работали и правая, и левая сторона. То есть и правая, и левая рука. И правая нога, и левая рука. Когда у нас взаимодействуют одновременно правые и левые конечности, получается развитие межполушарных связей. Чем лучше связи между двумя полушариями, тем эффективнее работает мозг. И даже если есть какие-то проблемы, то мозгу легче их преодолеть", - рассказала специалист.

АГ

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