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Москвичам напомнили о необходимости масок в общественных местах

, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичам напомнили о необходимости масок в общественных местах
Фото: соцсети

Носить маску и соблюдать социальную дистанцию по-прежнему необходимо, так как риск заражения коронавирусом до сих пор существует, несмотря на то, что эпидемия пошла на спад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергея Петрикова.

"На самом деле это важно из-за того, что эпидемия полностью не закончилась, она идет на спад. Сейчас, конечно, остается риск того, что кто-то заражен и может передать вирус в местах большого скопления людей", - ответил Сергей Петриков на вопрос, почему важно продолжать носить маски.

По его словам, чтобы минимизировать риск заражения вирусом, москвичам по-прежнему необходимо соблюдать требования социального дистанцирования в местах большого скопления людей и носить маску.

Сергей Петриков отметил, что в первую очередь маски необходимы, если человек чувствует какое-то недомогание, у него першит горло или заложен нос, есть какие-то минимальные признаки простуды или респираторного заболевания.

"У нас очень многие люди не придают этому значения – им кажется, что они чуть-чуть заболели, простыли, но на самом деле может развиваться вирусная инфекция, не обязательно коронавирусная, это может быть ОРВИ или грипп", - добавил директор НИИ Склифосовского.

Он напомнил основной принцип защиты масок от вируса: она позволяет фильтровать воздух, а также защищает всех окружающих от риска заражения вирусом, поэтому при общении с людьми, даже если нет симптомов простуды, маску лучше все-таки носить.

"Надо понимать, что человек может невольно касаться своего лица, и ношение масок предотвращает такие заносы вируса, когда вы потрогали какой-то предмет, а затем трогаете свое лицо. Мне кажется, что надо продолжать дисциплину и продолжать быть осторожными", - отметил врач.

По словам специалиста, как долго еще могут сохраняться рекомендации по ношению масок, будет зависеть от того, когда эпидемиологи дадут отмашку, что эпидемия закончилась или близка к своему окончанию.

"Это сложный вопрос. Надо понимать, что вирус появился и столкнулся с человеческой популяцией полгода назад и мы очень мало о нем знаем. Конечно, удалось узнать многое об этом вирусе, но этого недостаточно, человечество знает о нем еще не все. Поэтому надо быть настороже, ведь мы не знаем его особенностей, не знаем точно все его сезонности. Поэтому надо сохранять режим и ношения масок, и социальной дистанции, в этом нет ничего сложного", - резюмировал он.

Напомним, число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 509, общее число зараженных в стране составило 834 499, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Наибольшее число случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве – 678.

ГБ

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