Собянин рассказал об уникальном оперблоке Спинального центра ГКБ № 67

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30 июля 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

оперблок Спинального центра ГКБ № 67, фото соцсети

Новые возможности Московского городского спинального нейрохирургического центра позволят увеличить объем операций на позвоночнике в два раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов капитального ремонта и переоснащения центра.

«Было принято решение о том, чтобы вывести работу этого Спинального центра на совершенно новый, более высокий технологический уровень. Были созданы материальные условия, он оснащен самыми лучшими новейшими медицинскими технологиями, которые есть в мире. И я уверен, что объединение знаний, талантов работников Спинального центра, клиники №67 выведут на мировой уровень работу Спинального центра. И те москвичи, которые сегодня получают помощь за границей в сложных случаях, будут получать эту помощь здесь. И не только москвичи, а граждане со всей России уже обращаются и будут обращаться, и получать помощь здесь, в этом уникальном Спинальном центре. Я хотел бы поблагодарить всех, кто занимался созданием этого центра и пожелать ему успешной работы. Я уверен, что здесь будет качественно, быстро, безболезненно, и объемы, конечно, будут значительно больше - почти в два раза от того, что было», - сказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что решение о создании Спинального центра на базе больницы №67 было принято в 2014 году, и за прошедшие шесть лет Спинальный центр стал одним из лучших в России и в мире благодаря, по словам мэра, уникальным специалистам, которые в нем работают.

Спинальный центр расположен в травматологическом комплексе городской клинической больницы имени Ворохобова, который включает четыре корпуса на ул. Саляма Адиля. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время в зданиях ведется ремонт, капитально отремонтированы три корпуса. Отмечается, что во время ремонта операции не прекращались и проводились в других оперблоках больницы. До конца 2020 года ремонт должен завершиться еще в одном корпусе - в отделении неотложной травматологии.

В отремонтированных корпусах появилось четыре операционные, для которых было закуплено более 20 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. В каждой из операционных будут выполняться оперативные вмешательства на позвоночнике: ОКО-3D - интегрированная эндоскопическая 3D операционная; ROBO - роботизированная операционная с интеграцией томографа Bodytom, робота и плоскодетекторной С-дуги; NAVI - навигационная операционная на базе мобильного томографа Airo; COLIBRI - ультрасовременная операционная на основе роботизированного комплекса. Ожидается, что первые пациенты получат помощь в новом оперблоке Спинального центра уже в сентябре 2020 года. По прогнозам специалистов, его открытие позволит в 1,5-2 раза увеличить количество оперативных вмешательств на позвоночнике - c расширением объема оперативных вмешательств по ВМП до 800 в год.

Среди закупленного для оперблока оборудования: ангиографическая система Artis pheno, которая позволяет получать КТ-подобные изображения менее чем за одну минуту; система трехмерной визуализации для микрохирургии и открытой хирургии Vitom 3D; мобильная диагностическая интраоперационная рентгеновская система O-ArmO2; операционный стереомикроскоп Hi-R.