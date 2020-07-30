«Краснодар Водоканал» повысит эффективность производственных процессов в рамках

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30 июля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Одно из старейших предприятий кубанской столицы – «Краснодар Водоканал» – приступит к реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Старт работ назначен на 30 июля.

Повышать эффективность работы городского предприятия будут эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК). В частности, специалисты в области бережливого производства займутся оптимизацией процесса проведения аварийно-восстановительных работ (АВР). Это стратегически важное направления работы компании, ведь протяженность водопроводных сетей предприятия превышает 1200 км. При этом ежедневная подача питьевой воды в водопроводную сеть составляет около 250 тысяч кубических метров, обеспечивая функционирование системы жизнеобеспечения города-миллионника.

Реализация проекта на краснодарском водоканале начнется с диагностики пилотного потока, которая позволит найти возможности для увеличения производства панелей без дополнительных финансовых затрат.

«В первую очередь вместе с рабочей группой краснодарского водоканала будем работать над сокращением времени проведения АВР. Исключим все лишние перемещения рабочих бригад, рассмотрим способ их планирования для проведения работ, распределим комплектующие и инструменты для проведения ремонтных работ так, чтобы сотрудникам не приходилось тратить время на их поиск», – рассказывает руководитель проекта ФЦК Андрей Махно.

При поддержке экспертов ФЦК предприятие будет работать над проектом в течение шести месяцев, далее еще в течение 2,5 лет сотрудники продолжат внедрять инструменты бережливого производства уже на всем предприятии. Цель предприятия – после первого года участия в нацпроекте добиться повышения производительности труда на 10%, в последующем – до 30%.

На сегодняшний день предприятия ЖКХ занимают не самый большой сегмент по участию в национальном проекте – коммунальная отрасль представлена 5 участниками. И еще около 30 организаций попадают по критерии участия в национальном проекте.

«Компания стала третьим участником проекта сферы ЖКХ в регионе. Ранее в работу по нацпроекту при поддержке ФЦК включились водоканал города Сочи и Таманский групповой водопровод объединения «Кубаньводкомплекс», - отметил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель. – Всего же соглашения с регионом уже подписаны у 5 компаний. При этом мы видим у предприятий ЖКХ большой потенциал участия в нацпроекте: увеличение производительности и минимизация затрат не только выведут на более высокий уровень качество предоставляемых услуг, но и помогут сдерживать рост тарифов».

«При выборе пилотного потока мы руководствовались, прежде всего, важностью данного направления для обеспечения комфортной жизни горожан, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко, - От того, насколько будут совершенствованы производственные процессы, зависит бесперебойная работа систем водоснабжения и водоотведения, а, следовательно, и поставка качественных услуг для населения столицы Кубани».

Всего в Краснодарском крае к 2024 году участниками проекта станут не менее 349 предприятий сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ, строительства и транспортной отрасли. Сегодня к реализации проекта присоединились уже 85 региональных компаний.

Напомним, проект утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

Об ФЦК:

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) – оператор национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Основная задача проекта – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.

Проект также призван определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. К участию в проекте будет привлечено не менее 10 000 предприятий в 85 субъектах России. Инструментам бережливого производства будут обучены 79 500 сотрудников компаний.